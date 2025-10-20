Merhum Abdullah Deniz’in eşi, Arap, Hüseyin Deniz ve Elmas Güler’in anneleri Hatem Deniz (88) vefat etti.

Hatem Deniz’in yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merhumenin cenazesi yarın (21 Ekim 2025 Salı günü) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından merkez Karakeçili Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diler.



Muhabir: Haber Merkezi