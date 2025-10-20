Çorum Muhtarlar Derneği, Çorum Merkez Mahalle Muhtarları Derneği, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği ve Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanları ile beraberlerindeki heyet Vali Çalgan’ı ziyaret etti. Ziyarette, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık, Belediye Muhtarlar Müdürü Fatih Sak ve KÖYDES Müdürü Nuri Eser de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında muhtarlar, Vali Ali Çalgan’a yürüttükleri çalışmalar ve mahalle ile köylerdeki ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Dernek başkanları, vatandaşların taleplerini kamu kurumlarına ulaştırmada gösterdikleri çabalarda kendilerine her zaman destek veren Valilik makamına teşekkür etti.

Vali Ali Çalgan ise tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, yerel yönetimlerdeki önemli görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini vurguladı. Çalgan, “Muhtarlarımız, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören, demokrasimizin en önemli unsurlarından biridir. Halkımızın talep ve beklentilerini doğrudan bizlere ileten muhtarlarımızın gayretli çalışmalarını takdirle karşılıyorum” dedi.

Ziyaret, günün anısına yapılan hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

