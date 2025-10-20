Çorum'da İmam Hatip Okullarının 74. yıldönümü nedeniyle Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe eski AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okul idareci öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Etkinliğe 27. Dönem Milletvekili Erol Kavuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hasan Doğan, Edep Platformu Başkanı Osman Yüzgenç, Önder Yön. Kur. Üyesi ve Çorumder Başkanı Ayhan Boyraz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Duygulu anların yaşandığı kutlamada İmam Hatip Okullarına bugüne kadar emeği geçen merhumlar için dua edildi ayrıca 74.yıla özel hediye dağıtımı yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi