Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtarların millet ile devlet arasında güçlü bir köprü olduğunu vurguladı.

Muhtarların Cumhuriyet tarihi boyunca yerel yönetimin en önemli temsilcileri olduğunu vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak, seçilerek göreve gelen muhtarların demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu da kaydetti.

“Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, milletimiz ile devletimiz arasında güçlü bir köprü vazifesi görmektedir” diyerek devletin şefkat elini her vatandaşına ulaştırma gayretiyle çalışan muhtarların, sosyal yardımlardan altyapı hizmetlerine, eğitimden çevre düzenlemesine kadar birçok alanda fedakârlıkla görev yaptıklarını ifade eden Çıplak, “Onların gayretiyle yerelde başlayan hizmet anlayışı, güçlü bir kamu yönetimi kültürüne dönüşmektedir” diye konuştu.

MHP olarak gerek köy gerek mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim içinde olduklarını kaydeden Çıplak, “Kapımız onlara daima açık olmuştur ve olmaya devam edecektir. Halkımıza ulaşmada demokrasimizin ilk basamağı, vatandaşımızın dert ortağı, çözüm noktası ve devletimizin yükünü omuzlayan muhtarlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Mesajının sonunda görevleri başında vefat eden muhtarlara rahmet, görevde olanlara başarı dileyen Çıplak, “Köylerimizin ve mahallelerimizin kalkınması, huzuru ve birliği için fedakârca çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR