Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine Ekin Caddesi ve Hüyük Caddesi’nde faaliyet gösteren iki ayrı fırında denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde hijyen kurallarına aykırı durumlar tespit edilmesi üzerine işletmeler hakkında Encümen tarafından belirlenecek para cezası uygulanmak üzere yasal işlem başlatıldı.

Denetim sırasında üretim alanlarının temizliği, hamur hazırlama koşulları ve gıda güvenliği standartlarına uygunluk detaylı şekilde incelendi. Kurallara uymadığı belirlenen işletmeye gerekli yasal işlemler yapıldı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, aynı işletmelerin ikinci kez hijyen koşullarının sağlanmaması durumunda işyerinin mühürlenerek faaliyetten men edileceği bildirildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir” denilerek, kent genelinde tüm gıda üretim yerlerinde denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulandı.