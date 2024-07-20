Dünya Çorumlular Konfederasyonu Çorum İl Başkanı Bilgin Sucu, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı makamında ziyaret ederek, ilimiz adına yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Ziyarette Dünya Çorumlular Konfederasyonu Çorum İl Başkanı Sucu’ya İl Başkan Yardımcıları Bekir Yalkan, Muzaffer Kara ve Hasan Kabak, İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Olgun, İl Gençlik Kolları Başkanı Tutku Olgun, Doğa ve Sürdürülebilir Hayat Koruma Başkanı Emrullah Atak da eşlik etti.

Ziyarette Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş'un selamını da ileten Bilgin Sucu ve beraberindeki heyet, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'a kentimiz adına yaptığı hizmetler için teşekkür ederken, çalışmalarında da başarı dileğinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Pehlivan da nazik ziyareti için heyete teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi