8 Eylül 2025 tarihinde, 82 yaşında kaybettiğimiz Çorum’un tanınmış iş insanlarından ve büyük çiftçilerinden Hayati Kazan için, Pazar akşamı Katipler Konağı’nda kırk yemeği verildi.

Hayati Kazan, 2.5 yıl kanserle mücadele ettikten sonra, 8 Eylül’de Özel Çorum Hastanesi’nde hayata veda etmişti.

Eşi Ferdane Kazan, çocukları Gazi Kazan (Yeşil Fırın Sahibi), Battal Kazan (Keyfi Alâ Yufkacı), Gonca Kazan ve Demet Kazan Özdemir (Zümrüt Halı Sahibi), kırk yemeğine katılan eş-dost ve akrabalarına teşekkür ettiler.