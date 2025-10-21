Karaguşlar Şahinler İnşaat Ofisi, Yavruturna Mahallesi Cengiztopel Caddesi’nde hizmete açıldı. İşyerinin açılışına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ve diğer davetliler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Karaguşlar Şahinler İnşaat Sahibi Güray Karaguş, bu açılışın temelinde binadan, tabeladan çok emeğin, inancın, dostluğun ve alın terinin bulunduğunu belirterek, “Bu yolda bana inanan, her aşamada yanımda olan aileme, dostlarıma ve tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

2024 yılının Mayıs ayında firmanın temellerini attığını ifade eden Güray Karaguş, sadece Çorum’a değil tüm bölgeye değer katacak bir anlayışla hizmet vermeye başladıklarını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Amacımız; yaptığımız her işte kaliteyi, güveni ve dürüstlüğü ön planda tutmak…İnsanların gönül rahatlığıyla ‘Evet, bu işi Karaguşlar Şahinler’e teslim edebiliriz’ diyebileceği bir marka olmak. Dilerim ki bu açılış, hem firmamız hem de Çorum için bereketli işlerin, güzel başlangıçların kapısı olur.”