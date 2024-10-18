Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan kontenjanların doluluk oranlarına göre Sungurlu MYO, tüm programlarında tam kapasite öğrenci alımı gerçekleştirdi. Bu yıl Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci sayısı 1106’ya ulaştı.

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, “Meslek Yüksekokulu'nun 2020 yılında yeni kampüsüne taşındığını ve alanında uzman 22 akademik personel, 9 idari personel ve 9 yardımcı personelle akademik faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatarak, okulumuzda aktif olarak 6 bölümde 7 program bulunuyor. Doluluk oranlarımız yüzde 100’e ulaşmış durumda. Yeni eğitim-öğretim yılına 1106 öğrencimizle başlayacak olmak ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Bağcı, sağlık ve savunma sanayi alanında istihdam odaklı yeni programların açılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine paralel olarak bu alanlardaki programların, hem yerel sanayiye hem de öğrencilerin kariyerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Sungurlu MYO'yu tercih eden tüm öğrencilere yeni öğretim yılında başarılar dileyen Doç. Dr. Bağcı, "Üniversitemizi ve Meslek Yüksek Okulumuzu tercih eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Editör: İHA AJANS