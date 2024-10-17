Ziyaret sırasında Dere ve Çağlar belediyecilik faaliyetleri, iki belediye arası iş birliği imkanları ve bölge kalkınmasına yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Erkan Çağlar, misafirperverliği için Muhsin Dere’ye teşekkür ederek, “Çerikli ve Sungurlu, yakın komşu iki belediye olarak iş birliğine katılmaya ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. Bu anlamda Sungurlu Belediyesi’nin deneyimlerinden faydalanmayı önemsiyoruz” dedi.

Muhsin Dere ise, Çerikli ile her zaman yakın ilişkiler içinde olduklarını belirterek, ziyaretinden ve hoş sohbetinden dolayı Erkan Çağlar'a teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi