Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda gerçekleştirilen devir teslim törenine akademik ve idari personel katıldı.

Törende Doç. Dr. Buğra Bağcı, kurumdaki tüm arkadaşlar ile ayrı bir gönül bağı kurduğunu ve bu bağın çalışmalarında itici bir güç olduğunu söyledi. Bağcı, Sungurlu Meslek Yüksekokulu olarak elde ettikleri tüm başarılarda tüm akademik ve idari personelin payı olduğunu ifade ederek, maksimum seviyede kurumsal aidiyet ve kurumsal adanmışlık sağlamaya çalıştığını belirtti. Bağcı, “Görevi devralan Özlem hocamın Yüksekokulu bulunduğu konumdan çok daha ileri seviyelere taşıyacağından hiç şüphem olmadı. Bu zamana kadar çalışmalarımda destek sağlayan herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Görevi devralan Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal, “Değerli mesai arkadaşlarım, beni bu önemli göreve layık gören Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e teşekkürlerimi arz ederim. Meslek Yüksekokulumuza katkı sağlayan, değer katan Doç. Dr. Buğra Bağcı hocamıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Oluşturduğu huzurlu iş ortamıyla hepimizin motivesini yükselten hocamız kendisini kurumumuza adayarak çalışkanlığı ile örnek bir yönetici oldu. İnsancıl yaklaşımları ile hepimizin gönlünde taht kurdu. Bu görev benim için büyük bir onur aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Her birinizin katkıları ile Buğra hocamızın sağladığı sistemi koruyarak Yüksekokulumuzu daha üst seviyelere taşıyacağımıza inancım tam. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinde Buğra hocamıza başarılar diliyorum” cümleleri ile konuşmasını sürdürdü.

Tören karşılıklı plaket ve çiçek takdiminin ardından düzenlenen veda yemeği ile son buldu.

Editör: Haber Merkezi