Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç’un girişimleri sonucunda İl Özel İdaresi Sungurlu Bakımevine greyder iş makinası kazandırıldığı duyuruldu.

AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, bakımevine gelen yeni greyderin direksiyonuna geçerek incelemelerde bulundu. Nuh Aluç, “Girişimlerimiz sonucunda Özel İdare Bakımevi araç parkımız yenileniyor. Greyder iş makinamız hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya teşekkür ederiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ