Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2. sınıf öğrencileri, Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi danışmanlığında yürüttükleri 5 ayrı bilimsel çalışmayı Hitit Üniversitesi 10. öğrenci kongresinde başarılı ile sundu. Öğrencileri ile gurur duyduğunu söyleyen Doç. Dr. Gamze Ebru, "Öğrencilerim yüksek bir performans göstererek farklı çalışma alanlarında yürüttükleri bilimsel çalışmalarla Hitit Öğrenci Kongresinde Meslek Yüksekokulumuzu gururla temsil ettiler, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Kongre öncesinde çeşitli araştırmalar yapan öğrenciler, üniversite öğrencilerinin boş zaman aktivitesi ile akademik ortalamaları arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma, ev hanımlarının işgücüne katılımlarının önündeki engeller, üniversite öğrencilerinin metaverse algısının demografik farklılıklarına göre incelenmesi, üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerinin mental iyi oluş düzeylerine etkisi ve Z kuşağının çevre duyarlılık ve sorumluluk düzeyinin incelenmesi konularında sunum yaptı.

Editör: İHA AJANS