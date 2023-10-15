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Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup'ta mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor, sezon öncesi son hazırlık maçında, 2.Lig ekibi Kayseri Elitspor'u 3-0 mağlup etti.

Cumartesi günü, Kayseri'de oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Sungurlu Belediyespor, mücadeleyi 3-0 kazanarak lig öncesi son eksiklerini görme fırsatı bulurken, aldığı galibiyetle de moral depoladı. Kırmızı-siyahlı ekip ilk seti 25-18, ikinci seti 26-24, üçüncü seti de 25-16 kazandı.

Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi'nde 2023-2024 Sezonu 21 Ekim'de başlayacak olup, Sungurlu Belediyespor ilk maçını Ankara deplasmanında Yedidağspor'la oynayacak.