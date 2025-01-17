Sungurlu Şehir Parkı’nın Vergi Dairesi karşısındaki bölümüne yapılması planlanan kültür merkezinde; çok amaçlı toplantı ve konferans salonları, kütüphane, sergi alanı ve fuaye, spor ve eğlence alanı ile kültürel donatıların olması planlanıyor. Kültür merkezi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gerekli yazışmaların yapıldığı ve Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı'nın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek müjdeyi kendisinin vereceği öğrenildi.

Bakan Yardımcısı Yazgı’nın ayrıca Sungurlu'da yapmayı planladıkları kültür ve turizm yatırımları hususunda açıklamalar yapması da bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi