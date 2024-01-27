Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni atamalar yapıldı. Karara göre Sungurlu kaymakamı Fatih Görmüş, İzmir Çiğli kaymakamlığına atandı. Görmüş yerine Sungurlu Kaymakamlığına ise Denizli Tavas kaymakamı Mutlu Köksal atandı.

MUTLU KÖKSAL KİMDİR?

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir-Uzman yardımcısı olarak kamu görevine başladı.

2009 yılında ise Kırıkkale Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlangıç yaptı. Kaymakam Vekilliği görevini Bolu ili Mudurnu ilçesinde ifa etti. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitirmesi neticesinde sırasıyla Konya-Hadim, Şanlıurfa-Halfeti, Ankara-Çamlıdere, Adıyaman-Gölbaşı ilçelerinde görev yapmasının ardından 18.08.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tavas Kaymakamı olarak görevine başladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Kaymakam Mutlu Köksal çok iyi derecede İngilizce biliyor.