Sungurlu Fen Lisesi, 2024 yılı LGS yerleştirmelerinde önemli bir başarıya imza attı. Yeni eğitim-öğretim sezonu için 60 kişilik kontenjan açan okul, bunların 54’ünü Sungurlu’daki ortaokullardan gelen öğrencilerle doldurarak yerel bazda güçlü bir tercih oranı yakaladı.

Okul Müdürü Oğuzhan Koç, yaptığı açıklamada bu yıl Sungurlu Fen Lisesi’ni tercih eden 54 öğrencinin ilçedeki çeşitli okullardan geldiğini belirtti. En fazla öğrenci gönderen okul 20 öğrenciyle Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu olurken, 18 öğrenciyle İsmetpaşa Ortaokulu ikinci sırada, 6 öğrenciyle Fatih Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı. Geriye kalan öğrenciler ise ilçenin farklı ortaokullarından okula yerleşti.

YÜZDELİK DİLİMLER YÜKSELDİ

Sungurlu Fen Lisesi'ni bu yıl tercih eden öğrencilerin LGS yüzdelik dilimleri de önceki yıllara göre önemli oranda yükseldi. Açıklanan verilere göre: %0 - %5 arası: 15 öğrenci, %5 - %10 arası: 33 öğrenci, %10 - %13 arası: 12 öğrenci. Bu istatistikler, okulun akademik başarısının yanı sıra, nitelikli öğrenci profili açısından da önemli bir tercih merkezi haline geldiğini ortaya koyuyor.

TIP BAŞARILARI DİKKAT ÇEKTİ

Sungurlu Fen Lisesi, yalnızca LGS’de değil, üniversite sınavlarında da başarısıyla adından söz ettiriyor. Müdür Oğuzhan Koç, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında 8 öğrencinin Tıp Fakültesi puanı alarak ilk 30 bin içerisine girdiğini, son 4 yılda ise toplam 28 öğrencinin tıp fakültesi puanı elde ettiğini açıkladı.

“BAŞARI SÜRÜYOR”

Fen Lisesi'nin her geçen yıl başarı grafiğini yukarı taşıdığını vurgulayan Oğuzhan Koç, “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Tercih eden öğrencilerimizi ve velilerini yürekten kutluyor, tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi