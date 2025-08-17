Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, KÖYDES kapsamında ilçeye bağlı köylerde yürütülen altyapı projelerini yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

Çalışmalar hakkında teknik personelden bilgiler alan Kaymakam Mutlu Köksal, Alembeyli, Kuzucak ve Bahşılı köylerinde yürütülen içme suyu tesisi yapım işlerinin (isale hattı, güneş enerjisi sistemi, motopomp ve terfi binası) tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu paylaştı.

Balkaya köyünde ise yapımı tamamlanan 2 adet menfez ile ulaşım güvenliğinin artırılacağına dikkat çeken Köksal, kenar dolgusu ve korkuluk montajının da kısa süre içinde tamamlanmasının ardından menfezlerin tamamen hizmete açılacağını belirtti.

İncelemelerin ardından Kaymakam Köksal, çalışmaların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Muhabir: Haber Merkezi