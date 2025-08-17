Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürütülen yol yapım ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Cevheri Mahallesi’nde tamamlanan sathi kaplama asfalt uygulamasının ardından, şimdi de Örnekevler Mahallesi’nde çalışmalar resmen başladı.

Mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen belediye, yolların hem güvenliğini hem de dayanıklılığını artırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Sathi kaplama, özellikle şehir içi ve kırsal yol ağlarında tercih edilen ekonomik ve dayanıklı bir asfalt türü. Sungurlu Belediyesi de bu yöntemi kullanarak hem maliyetleri düşürmeyi hem de yolları uzun vadede kullanılabilir kılmayı amaçlıyor.

Örnekevler Mahallesi’nde başlayan çalışmalarla birlikte, bozulan ve tozlanan yollar hem daha konforlu hem de güvenli hale gelecek. Ayrıca, bu uygulama sayesinde yaz aylarında artan toz problemi de büyük oranda ortadan kalkacak.

Sungurlu Belediyesi, yalnızca belli mahallelerde değil, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, asfalt çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelere yayılacağı ve ihtiyaç duyulan noktalarda bakım-onarım faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların bu süreçte göstereceği anlayış ve iş birliği için teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi