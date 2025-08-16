Ziyaret kapsamında fabrikayı gezen Kaymakam Köksal, firma sahipleri Fikret Atik ve Bünyamin Atik’ten üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Nazik ev sahiplikleri için Atik kardeşlere teşekkür eden Köksal, iyi dileklerini ileterek fabrikadan ayrıldı.

2010 yılından bu yana OSB’de faaliyet gösteren Atik Otomotiv, 2022 yılında mevcut tesisine ek olarak yeni bir bina inşa etti. İlçe ekonomisine sağladığı katkı ve sunduğu istihdam olanaklarıyla öne çıkan firma, oto yedek parçaları üretimi yapıyor.

Muhabir: Haber Merkezi