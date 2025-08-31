Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Sungurlu Belediyespor voleybol takımı bu sezon Efeler Ligi’ne yükselme mücadelesi verecek. Alt yapısından yetiştirdiği sporcuların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda büyük kulüplerde forma giyen sporcularla anlaşmaya varan Kırmızı-Siyahlı ekip takımı geçen sene olduğu gibi bu senede Mustafa Özdemir’e emanet ederken, yardımcı antrenörlük görevini Yunus Emre Özyurdakul ve Okan Orhan Demirbaş yapacak.

Sungurlu Belediyespor yönetimi Mustafa Özdemir’in raporu doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyespor’ un pasörü Gökhan Çatal, Beşiktaş JK’nın eski pasörü Emircan Başarır, Biyadiç SK’den libero Salih Özdemir ve smaçör Eren Kanlı, Gümüşhane Gümüş Su Spor’ un smaçörü Erenhan Can, Türşat Spor’dan smaçör Berke Eray Yetkin, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un orta oyuncusu Eneshan Can, İran Süper Liginden Tayep Einisamarein, Katar 1. Liginden Mahmood Rasdoli’yi renklerine bağlarken, iç transferde ise orta oyuncu Ahmet Kaan Karaçil ve Taha Anıl Özdemir ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezonda Efeler Ligi’ni hedefleyen Sungurlu Belediyespor’da yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve Başantrenör Mustafa Özdemir’in katılımı ile gerçekleşen toplu imza töreninde yeni transferler basına tanıtıldı.

İmzaların atılmasının ardından Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ziyaret edilerek şampiyonluk sözü verildi.