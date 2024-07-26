Olağanüstü Genel Kurul toplantısında divan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere Başkanlığı'nda oluştu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Sungurlu Belediyesi Spor Kulübü yönetiminin devredildiği genel kurul akabinde, bugüne dek yapılan ve bundan sonra yapılacak olan faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu. Denetim kurulu raporu Denetim Kurulu Üyesi İsmail Gözelceoğlu tarafından okundu ve açık oylama ile kabul edildi.

RENKLERİ KIRMIZI,

BEYAZ, SİYAH OLDU

Sungurlu Belediyesi Spor Kulübü'nün kırmızı, beyaz, yeşil renkleri, yapılan açık oylama ile kırmızı, beyaz, siyah olarak değiştirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Muhsin Dere, yaptığı açıklamada, "Futbol, voleybol ve güreş branşları başta olmak üzere gençlerimize yönelik birçok altyapı çalışması ve sportif faaliyet gerçekleştireceğimiz Sungurlu Belediyesi Spor Kulübümüzün nice başarılara imza atmasını temenni ediyor, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM

BELİRLENDİ

Ahmet Haşim Özsaray Başkanlığında yeni yönetim şu şekilde oluştu: Yusuf Ocaklı, Zeki Öztekin, Ahmet Evliyaoğlu, Ergülü Sepetci, Behzat Uyanıker, Deniz Zengin. Denetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Yetik, Mehmet Ergül, Mevlüt Göyhan.

Editör: HABER MERKEZİ