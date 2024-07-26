Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan U13 Türkiye Güreş Şampiyonası bugün Ankara'da başlıyor. Ülke genelinden çok sayıda güreçinin ter dökeceği şampiyonada Çorum'u Milli Eğitim Spor Kulübü'nden 10 güreşçi temsil edecek. Kafile başkanlığını Uğur Çadır'ın yaptığı Çorum kafilesinde Serdar Çatal ve Yasin Bolat antrenör olarak yer aldı. Çorum'dan sporcu olarak ise Berat Veli Körpeş, Ahmet Arif Çeker, Abdulhamit Çeken, Alperen Bolat, Yiğit Emir Yıldız, Enes Yasin Kalender, M.Seyit Karakaş, Taha Bozkuş, Muhammet Halit Kılıç ve Bedirhan Aktaş mücadele edecek.

Bugün start alacak şampiyona 29 Temmuz'da sona erecek.

Editör: RIFAT KARA