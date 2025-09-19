Çorum 1.Amatör Küme takımlarından Sungurlu Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda 1.Küme’de şampiyonluk hedefleyen ve daha sonra Bölgesel Amatör Lig’e gözünü diken Sungurlu Belediyespr kadrosunu önemli biri isimle daha güçlendirdi. Daha önce Özkan Em, Ali Baran, Fazlı Can Parlatır, M.Taha Terlemez, Enes Karakuş, Emirhan Büzkaya, İrfan Özkul, Muhammed Çoban, Mustafa Kalınsazlıoğlu, İsmail Savaş ve Emre Ayyıldız gibi isimleri kadrosuna katan Sungurlu temsilcisi son olarak geçtiğimiz sezon Konya Süper Amatör Küme’de Meram Kara Kartallar ile şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mete Bayrak ile sözleşme imzaladı.

Muhabir: RIFAT KARA