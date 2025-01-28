Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri bu kapsamda ilçede hem kaldırım işgallerine yönelik hem de gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdiler.

Zabıta ekipleri vatandaşların daha temiz ve hijyen kurallarına uygun, sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için gıda üretimi yapan işletmelerde fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen kuralları konusunda denetlemelerde bulundu. Ekipler kurallara uymayan veya dikkat etmeyen iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Ekipler ayrıca marketlerde de denetlemelerde bulundu. Denetimlerde hijyen, ruhsat, gramaj, kaldırım işgali ve ürün son kullanma tarihi konularına dikkat edildi.

Yapılan açıklamada, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, halkımızın sağlığı ve huzuru için sahada denetimlerini aralıksız olarak sürdürmekteler.” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Haber Merkezi