Yapılan incelemeler sonucunda su hattının değiştirilmesi gerektiği tespit edildi. Bölgede sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında, yaklaşık 200 metrelik içme suyu hattı tamamen yenilendi.

Yeni borularla döşenen içme suyu hattı, hem bölgedeki su temini açısından güvenliği artıracak hem de olası arızaların önüne geçilecek.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan bu altyapı yatırımı ile sanayicilere kesintisiz hizmet sunulması amaçlanıyor.

Sungurlu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, bu yenileme çalışmasının ardından su kesintilerinin minimuma indirileceğini ve altyapı kalitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ