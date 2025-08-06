Adem, Mustafa, Erdem, Ömer ve Kemal Torun’un ablaları, Şaban Torun’un ise yeğeni olan Sündüs Kazar’ın, 5 yıldan beri tedavi gördüğü öğrenildi.

Sündüs Kazar’ın cenazesi, Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazına Torun ve Kazar ailelerinin yakın akraba ve dostları ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü başta olmak üzere çok sayıda iş insanı da katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ