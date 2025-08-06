Çorum’un Alaca ilçesinde çay ocakları ve kahvehanelerde satılan çay fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte daha önce 7,50 TL’den satılan çay, 2,50 TL artışla 10,00 TL’ye yükseldi.

Esnaflar, çay fiyatlarına yapılan zammın artan girdi maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Özellikle elektrik, doğalgaz ve hammadde fiyatlarındaki yükselişin çay fiyatlarına yansıdığı ifade edildi.

Zam kararı sonrasında bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bazıları ise yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle zammı kaçınılmaz bulduklarını dile getirdi.

Öte yandan Alaca’da çayın, birçok vatandaş için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu düşünüldüğünde, bu fiyat artışının sosyal hayata etkisinin de olacağı değerlendiriliyor.