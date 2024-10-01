Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor’un Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup’taki rakiplerinden Amasya ekibi Suluova Sebatspor’un ligden çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe protokolü ile Suluova Sebatspor yönetimi önceki gün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kulübün ekonomik yükün altından kalkmasının zor olduğu yönünde görüş birliğine varıldı ve doğrultuda ligden çekilmesi yönünde karar alındı. Suluova Sebatspor yönetiminin dün de ligden çekilme dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği öğrenildi.

Suluova Sebatspor’un çekilmesi üzerine gruptaki takım sayısı 15’e düşerken, Amasya ekibiyle maçı olan takımlar 3-0 hükmen galip sayılacak. Suluova temsilcisinden sonra ligi sonuncu bitiren takım da küme düşecek.