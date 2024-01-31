Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmancık İlçe Spor Salonu'nda oynanacak maçta Çorum bölgesi hakemlerinden Ayşegül İnce başhakem olarak düdük çalacak. Saat 14.00'te başlayacak maçta Ayşegül İnce'nin yardımcılığını Çorum bölgesinden Burak Karaca yapacak olup, yine Çorum bölgesinden Mahmut Uysal da maçın gözlemcisi olacak.

Maç öncesinde Trabzon temsilcisi Bordo Mavi 35 puanla lider durumda bulunurken, 13 puanla 5.sırada yer alan Osmancık Belediyespor'un bir iddiası bulunmuyor.

