Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup'ta son hafta heyecanı yaşanacak. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor son hafta maçında sahasında Trabzon temsilcisi Bordo-Mavi 61 takımı ile karşı karşıya gelecek. Daha önce açıklanan maç takvimi programına göre 4 Şubat Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma iki takımın anlaşması üzerine 11 Şubat Pazar gününe ertelendi.

Grup'ta bu hafta oynanacak diğer maçlarda ise İskofyaspor ile 52 Çamlıkspor, Çarşamba Gençlikspor ile Ulalarspor karşı karşıya gelecek.