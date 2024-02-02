Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 9.hafta erteleme maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Aksaray Belediyespor’un konuğu oldu. Dağılgan 1 No’lu Sentetik Saha’da oynanan karşılaşmaya ev sahibi Aksaray Belediyespor hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren Çorum FK kalesinde pozisyonlar üreten Aksaray Belediyespor aradığı golü 18.dakikada Muhammed ile buldu. Golden sonra da hızını kesmeyen Aksaray temsilcisi 38 ve 40.dakikalarda Sinan’ın üst üste attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skorun verdiği rahatlıkla oyunu kontrol eden ev sahibi Aksaray Belediyespor maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum FK U19 takımı ikinci devreyi 21 puanla kapatırken, Aksaray temsilcisi ise 11 puana yükseldi.



SAHA: Dağılgan 1 No'lu Sentetik.

HAKEMLER: Yunus Yıldız, Mert Yıldırım, Artuğ Kutlu.

AKSARAY BELEDİYESPOR U19: Hüseyin, Resul Kerim, Mehmet, M.Buğra, Sinan, Emirhan, Haktan, Serkan, Eray, Şambaz, Muhammed.

YEDEKLER: Bahtiyar, Ahmet Efe, Eyüphan, Yasin, Muhiddin.

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U19: Baha, Ahmet Ensar, Yiğit Efe, Enes, Selçuk, Mehmet Taha, Arda Kılıç, Arda Usta, İlhami, Abdullah, Adal.

YEDEKLER: Çınar, Berşan, Yusuf, Ramazan, Mustafa.

GOLLER: Dk.18 Muhammed, Dk.38 ve 40 Sinan.