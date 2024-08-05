2024-2025 Sezonunda da Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde Çorum’u temsil edecek olan Osmancık Belediyespor hedefini kendi altyapısından yetişen oyuncularla play-off oynamak olarak belirledi.

Grupların ve fikstürün belli olmasından sonra kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz, altyapıya önem veren bir kulüp olduklarına dikkat çekerken, yeni sezonda hedeflerinin play-off oynamak olduğunu ifade etti. Gökgöz yaptığı açıklamada, “10 yılı aşkın liglerde ilimizi ve ilçemizi temsil ediyoruz. Hem de son yıllarda kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımız ile. Altyapıya verdiğimiz önemin karşılığını ligde sürdürülebilir başarılar ile alıyoruz. Dışa bağımlı takımların sonunu yıllardır görüyoruz. Biz yetiştirmeye, üretmeye, yeni yıldızlar çıkarmaya devam ediyoruz. Yaz boyu altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Yeni sezonda da genç sporcularımızı lig takımımızda değerlendireceğiz. Hedefimiz bu sezon kendi altyapımız ile play off’a kalmak. İlimizi temsil eden tek kadın takımı olmaktan gurur duyuyoruz. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

Kadınlarda, 16 grupta 155 takım mücadele edecek olup, Çorum’u yine Osmancık Belediyespor temsil edecek. Osmancık ekibi, Artvinspor, 52 Çamlıkspor (Ordu), Smart Holding A.Ş. Çayelispor (Rize), Çarşamba Gençlikspor (Samsun), Bordo Mavi 61 (Trabzon) ve İskofyaspor (Trabzon) ile birlikte 14.grupta mücadele edecek.

Osmancık Belediye, ilk maçını sahasında 52 Çamlıkspor’la oynayacak olup, 2.haftada Bordo Mavi 61 ile deplasmanda, 3.haftada sahasında İskofyaspor, 4.haftada deplasmanda Artvinspor’la karşılaşacak. 5.haftayı bay geçecek olan Çorum temsilcisi, 6.haftada Çarşamba Gençlikspor’u konuk ederken, ilk yarının son maçını Smart Holding Çayeli ile Rize’de oynayacak.

Grupta, çift devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Son sırayı alan takım ise mahalli lige düşecek.