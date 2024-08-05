Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü için adı geçen ve gün sayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, yüzme havuzunun açılışını Sungurlulara müjde olarak kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Çağlar, yaptığı paylaşımda “Sungurlu İlçemizde çalışmaları tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında kurslarımız başlayacaktır. Tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

18 milyon lira bedelle ihale edilen ve yapımına 2023 yılının başında başlanılan 5 kulvardan oluşan Sungurlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 25x12,5 metre ebadında ve 1 metre 40 santimetre derinliğe sahip. 60 kişilik tribüne sahip olan tesiste, 2 soyunma odası, 1 idari ofis, 1 vip odası bulunuyor.