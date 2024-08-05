Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Çorum’u temsil edecek olan Mimar Sinan Gençlikspor, dış transferde eski futbolcularından Mustafa Öz’ü kadrosuna kattı.
26 yaşındaki sol bek Mustafa Öz, Mimar Sinan’ın bu sezonki yedinci transferi oldu.
Geçtiğimiz yıllarda Mimar Sinan Gençlikspor’da 1,5 sezon top koşturan Mustafa Öz, geçen sezon Gülabibey Gençlikspor’da oynadı. Deneyimli savunma oyuncusu, kariyerinde Çorumspor, H.E. Kültürspor, Eti Lisesi, İskilipspor, Sungurlu Belediyespor ve Ulukavakspor’da da forma giydi.
Editör: Haber Merkezi