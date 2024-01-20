Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 15.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Artvinspor’un konuğu olacak. Lig’de son haftalarda galibiyete hasret kalan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Artvin deplasmanından 3 puanla dönerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Artvinspor ile Osmancık Belediyespor arasında Artvin Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma yarın saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Ayancık Belediyespor ile Çarşamba Gençlikspor ve Ulalarspor ile 52 Çamlıkspor takımları kozlarını paylaşacak.