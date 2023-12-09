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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 10.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Ordu deplasmanında 52 Çamlıkspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk hafta maçında sahasında 3-1 yendiği rakibini bu kez deplasmanda mağlup etmek isteyen Çorum’un sultanlarında tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Yarın 6 puanlı 52 Çamlıkspor ile 12 puanlı Osmancık Belediyespor arasında Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Bordo-Mavi 61 ile Çarşamba Gençlikspor ve Ulalarspor ile Artvinspor karşı karşıya gelecek.