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Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta heyecan bugün oynanacak 9.hafta maçlarıyla devam edecek. Çorum Voleybol’un ligden ihraç edilmesi nedeniyle Sinop temsilcisi, lider Ayancık Belediye, haftayı maç yapmadan geçirecek.

Çorum’un diğer temsilcisi Osmancık Belediye, zorlu Trabzon deplasmanında puan arayacak. Üst sıralara tutunmaya çalışan Osmancık Belediye, liderin en yakın takipçisi Bordo Mavi ile karşılaşacak. 17 puanla 2.sıradaki Bordo Mavi ile 12 puanlı 4.sıradaki Osmancık Belediyespor arasında, Trabzon-Yomra Cimnastik Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.

Haftanın diğer maçlarında, Erzincan temsilcisi Ulalarspor’la Samsun ekibi Çarşamba Gençlik, Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’la da Trabzon ekibi İskofyaspor karşı karşıya gelecek. Artvinspor haftayı bay geçecek.

Bugünkü maçlar öncesinde Ayancık Belediye 19 puanla lider, Bordo Mavi 17 puanla ikinci, İskofyaspor’la Osmancık Belediye 12’şer puanla sıralanırken, Artvinspor’un 9, 52 Çamlıkspor’un 6 puanı bulunuyor. Çarşamba Gençlikspor henüz puan alamazken, Ulalarspor -3 puana sahip.