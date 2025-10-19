Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 4.hafta maçında Çorum Arenaspor Trabzon’da Beşikdüzü’nün, Çorum Voleybol ise Bordo-Mavi61 takımının konuğu oldu. Trabzon Beşikdüzü Spor Salonu’nda oynanan maçta Çorum Arenaspor rakibine 25-15, 25-18 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup olurken, Çorum Voleybol ise Trabzon Yomra Spor Salonu’nda oynanan maçta Bordo-Mavi 61 takımına 25-9, 25-12 ve 25-9’luk setlerle 3-0 yenildi.

Bu sonuçların ardından Çorum Arenaspor ligdeki ilk yenilgisini alarak haftayı 6 puanla dördüncü sırada kapatırken, 3 puanda kalan Çorum Voleybol ise sekizinci sırada yer aldı.