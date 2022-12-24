Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 12.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Trabzon temsilcisi İskofyaspor’un konuğu olacak. Lig’de şuana kadar oynadığı 9 karşılaşmanın tamamını 3-0’lık setlerle kaybeden Çorum’un sultanları yarın güçlü rakibi İskofyaspor’u sahasında yenerek ilk puanını almak istiyor. 24 puanlı İskofyaspor ile puansız Çorum Voleybol arasında Trabzon Çarşıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

OSMANCIK

BAY GEÇİYOR

Çorum’un Kadınlar 2.Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise 12.haftayı BAY geçiyor. Grup’ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise Tokat Gençlikspor ile Çarşamba Gençlikspor, Ünyegücü FK ile Sinop Beton Ayancık Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

