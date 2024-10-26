Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor'u ağırlayacak. Lig'e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen geçtiğimiz hafta Trabzon'da Bordo-Mavi takımına 3-1 yenilen Çorum'un sultanları yarın sahasında oynayacağı maçı kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Osmancık Belediyespor ile İskofyaspor arasında Osmancık İlçe Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çorum bölgesi hakemlerinden Hasan Olgun ile Ayşegül İnce ikilisi yönetecek.

Editör: RIFAT KARA