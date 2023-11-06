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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Samsun temsilcisi Çarşamba Gençlikspor'u konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Osmancıklı voleybol severler de yoğun ilgi gösterirken, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de maçı izledi. Taraftarının desteğini arkasına alan sultanlar ilk seti iyi bir oyunla 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibin smaçlarına blok sayı ile cevap veren Çorum temsilcisi bu seti de 9 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakibin servislerine sayı ile cevap vermekte zorlanan Osmancık Belediyespor bu seti 25-22 kaybetti. Dördüncü sette tekrardan oyunun üstünlüğünü eline alan sultanlar seti 25-19 maçı da 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından ligdeki ikinci galibiyetini alan Çorum temsilcisi puanını 6'a çıkarırken, konuk Çarşamba Gençlikspor ise henüz puanla tanışamadı.

SALON: Osmancık İlçe

HAKEMLER: Hasan Olgun, Ali Osman Kaya.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Bengisu, Yaren Aksu, Yasemin, Yaren Arslan, Nilüfer, Tuğçe, Müfide, Beyzanur, Sıla, Nazife, Sevgi, Elfin, Neriman.

ÇARŞAMBA GENÇLİKSPOR: Busenur, Ezgi, Zülal, Ece, Alya, Irmak, Miray, Doğa, Serencan, Nisanur, Zeynep.

SETLER: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19.