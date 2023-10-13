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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’u ağırlayacak. Pazar günü Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

ÇORUM

VOLEYBOLDA

BELİRSİZLİK

Çorum’un bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde ise belirsizlik devam ediyor. Sezonun ilk maçında Artvinspor’un konuğu olacak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü önceki gün federasyona maça çıkmayacağına dair başvuruda bulundu. Kırmızı-Siyahlı sultanlar ilk haftayı 3-0 hükmen yenik kapatırken, diğer haftalarda maçlara çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.