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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 10.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’un konuğu oldu. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti başa baş bir oyuna sahne olurken, son bölümde rakibin hatasını iyi değerlendiren Çorum’un sultanları seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibi karşısında zaman zaman zorlanan Çorum temsilcisi bu seti de 25-23 zor da olsa kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette de kontrolü elinde tutan Kırmızı-Beyazlılar bu seti de 25-22 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor puanını 15’e yükseltirken, ev sahibi 52 Çamlıkspor ise 6 puanda kaldı.