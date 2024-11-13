TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor 13 Ekim’de start alan lig müsabakalarında maçlarını şuana kadar Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynarken, bu haftadan itibaren maçların ilçe dışında oynanacağı açıklandı.

Önceki gün kulüp binasında Osmancık Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda önemli kararlar alınırken, bu kararlar arasında en dikkat çekeni ise Osmancık Belediyespor voleybol A takımının maçlarını artık Çorum’da oynayacak olması oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent, Osmancık Belediyespor yönetimi olarak önceki gün yapılan toplantıda radikal kararların alındığını belirtti. Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz’ün görevinin başında kaldığı süre içinde hem Osmancık Belediyespor olarak, hem de Osmancık Kandiberspor olarak maçları Osmancık dışında oynayacaklarını ifade eden Kent, “Osmancık Belediyespor ve Osmancık Kandiberspor futbol takımı devam eden U14 ve U16 Ligi’nde maçlarını artık Osmancık dışında bir sahada oynayacak. Osmancık Belediyespor Voleybol A takımımızda bu hafta oynayacağımız Samsunspor maçı ile birlikte artık maçlarını Çorum’da oynayacaktır. A takımımızın yanı sıra Osmancık Belediyespor altyapı voleybol takımlarımız da maçlarını Çorum’da oynayacak. Bu konuda girişimlere başladık. Maçların oynanacağı saha ve salonla ilgili detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız” dedi.

BAŞKAN GELGÖR ARKAMIZDA

Bu kararın alınmasında Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz’ün bizlere göstermiş olduğu tutumun olduğunun da altını çizen Kent, “Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e de kararımızı sunduk. Kendisi bize hak verdi ve her zaman arkamızda olduğunu ifade etti” dedi.