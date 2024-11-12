Kırmızı-siyahlı takım, geçen sezona Tahsin Tam’la başlarken, deneyimli teknik adam 11 hafta görevde kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak 14 puan toplarken, attığı 16 gole karşılık 14 gol yedi. 11.haftada, iç sahada alınan 3-2’lik Keçiörengücü yenilgisinden sonra takımın başına Serkan Özbalta getirildi. Çorum ekibi, 12.haftada Kocaelispor’la deplasmanda oynanan maça Serkan Özbalta nezaretinde çıktı ve 2-1 yenildi.

Ahlatcı Çorum FK, bu sezon Serkan Özbalta nezaretinde 12 maç oynarken, 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 19 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım 14 gol atıp, 12 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, ilk 11 maçta Tahsin Tam’ın teknik direktör olduğu süredeki 14 puanlık performansına karşılık bu sezonun ilk 11 haftasında ise Serkan Özbalta nezaretinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alıp 16 puan alırken, 13 gol atıp 12 gol yedi.