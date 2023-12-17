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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 14.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor’u ağırladı.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de seyircisinin desteği ile oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum’un sultanları bu seti de 25-22 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Çorum temsilcisi bu seti 25-22 kaybetti. Dördüncü sette rakibin smaçlarını durdurmakta zorlanan Osmancık Belediyespor bu seti 14 sayı farkla kaybederek maç final setine taşındı. Final setinde de rakibini durdurmayı başaramayan Çorum’un sultanları seti 15-13 maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından konuk İskofyaspor 17 puana yükselirken, Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ise 16 puanda kaldı.