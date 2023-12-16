Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup olan Çorum temsilcisi Çorum'da oynanacak maçı kazanarak hem rakibinden rövanşı almak, hem de üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

Yarın Osmancık İlçe Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak maçta Çorum bölgesi hakemlerinden Hasan Olgun düdük çalacak.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Artvinspor ile Ulalarspor, Çarşamba Gençlikspor ile 52 Çamlıkspor, Ayancık Belediyespor ile Bordo-Mavi 61 takımları karşı karşıya gelecek.