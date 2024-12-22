Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta Çorum’u temsil eden Osmancık Belediyespor, 10.hafta maçında konuk olduğu Trabzon temsilcisi İskofyaspor’a da 3-0 yenildi.

Trabzon Çarşıbaşı Spor Salonu’nda oynanan maç ev sahibi takımın üstünlüğü altında geçti. İlk seti 25-17 kaybederek 1-0 geriye düşen Osmancık Belediyespor ikinci sette de bir varlık gösteremedi. Çorum temsilcisi seti 25-16 kaybetti: 0-2.

Maça ortak olup puan umutlarını sürdürebilmesi için 3.seti kazanmak zorunda olan Osmancık Belediyespor, bu seti de 25-18 kaybedince parkeden 3-0 yenik ayrıldı.

En son ligin ilk haftasında, 13 Ekim’de konuk ettiği Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’u 3-1 yenen Osmancık Belediyespor, sonrasında çıktığı 7 maçı da kaybetti. Çorum ekibi haftayı 6 takımlı grupta 4 puanla 5.sırada kapatırken, Toplamda 3 galibiyetin 2’sini Osmancık Belediyespor’a karşı alan İskofyaspor ise puanını 10’a yükseltip 4.sıradaki yerini korudu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Osmancık’ta oynanan maçı da Trabzon temsilcisi 3-0 kazanmıştı.

Grupta oynanan diğer maçta lider Çayelispor, deplasmanda 52 Çamlıkspor’u 3-2 yenerken, gazetemizin basıma girdiği saatlerde Bordo-Mavi61-Samsunspor Voleybol maçı bitmemişti.