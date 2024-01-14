Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 14.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Ayancık Belediyespor’u ağırladı. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde son bölüme kadar iyi direnen sultanlar son bölümde direnci kırılınca seti 25-21 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibin smaçlarını durduramayan Kırmızı-Beyazlılar bu seti de 25-14 kaybederek skor 2-0’a geldi. Üçüncü setten de 25-20 mağlup ayrılan Çorum temsilcisi maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi Osmancık Belediyespor 16 puanda kalırken, 31 puana yükselen konuk Ayancık ise liderlik koltuğuna oturdu.

